Доску Колчаку поместили в Музей городской скульптуры «до востребования»
Демонтированную по решению суда мемориальную доску адмиралу Колчаку поместили на хранение в Музей городской скульптуры Петербурга. Теперь там ждут собственников, чтобы передать им гранитную плиту.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе музея, утром 5 июля их специалисты по распоряжению комитета по культуре сняли доску с дома №3 по Большой Зелениной улице. На ней были небольшие загрязненные участки и сколы. Плиту поместили в фондохранилище до востребования. В ближайшее время собственнику плиты – мемориально-просветительскому и историко-культурному центру «Белое дело» – направят письмо с просьбой забрать доску.
Впрочем, координатор центра Олег Шевцов в разговоре с нашим корреспондентом сообщил, что у общественников нет помещений для хранения доски, поэтому забирать ее в ближайшее время они не собираются.
Доску демонтировали сегодня утром после судебной тяжбы между чиновниками и «Белым делом» о исторической роли Александра Колчака и возможности публично чтить его память. Поклонники белого адмирала проиграли две инстанции, однако еще надеются доказать свою правоту.
Справка:
Александр Васильевич Колчак (1874 – 1920) – российский флотоводец, ученый и полярный исследователь. С 1918 года возглавил белое движение в Сибири и принял должность Верховного правителя России. В 1920 году был взят в плен иркутскими коммунистами, а затем расстрелян. В 1999 году военный суд Забайкальского округа признал Колчака не подлежащим реабилитации: по мнению военных юристов, он, пользуясь широкими полномочиями, не остановил террор в отношении гражданского населения.
Мемориальная доска адмиралу Колчаку в ноябре 2016 года появилась на Большой Зелениной улице, 3, на ней адмирал отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».
Представители коммунистического движения «Суть времени» в январе 2017 года добились демонтажа объекта через Смольнинский райсуд – судья Татьяна Матусяк согласилась с доводами, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. «Белое дело» обжаловало решение в городском суде, но вышестоящая инстанция оставила постановление без изменений.
Установка доски вызвала ожесточённые споры в Сети.