В Москве просят не ездить на метро в час пик

Руководство столичного метрополитена попросило пассажиров разгрузить подземку. Упомянув при этом, что в Пекине и в Лондоне за проезд в часы пик и вовсе доплачивают.

Работники метро разместили на нескольких станциях таблички с указанием времени пиковой загрузки поездов. В это время гражданам рекомендуется воздержаться от поездок на метро и перенести их на менее загруженные часы, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замначальника подземки Романа Латыпова.



По его словам, в некоторых других крупных мировых метрополитенах мира, например, в столицах Великобритании и КНР, чтобы снизить пассажиропоток в часы пиковой нагрузки, увеличивают плату за проезд. В Москве же пока решили мотивировать пассажиров «более мягкими способами» – то есть просьбами.

Отмечается, что в апреле московские власти призвали владельцев автотранспорта пересесть на общественный транспорт до конца сентября 2017 года из-за ремонта центральных городских улиц. Тогда представители департамента транспорта Москвы заявляли, что «общественный транспорт готов к притоку пассажиров».