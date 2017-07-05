Муниципалов Центрального района уличили в сокрытии доходов в декларациях

Недостоверные и неполные данные нашли в декларациях муниципальных депутатов Петербурга. В Центральном районе с нарушениями заполнены документы в 70% муниципальных округов.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 5 июля, нарушения в ходе проверки сведений о доходах нашли в МО №78, МО «Смольнинское», МО «Дворцовый округ», МО «Владимирский округ». По версии надзорного органа, служащие этих муниципалитетов предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также супругов и несовершеннолетних детей. Главам этих муниципальных образований прокуратура района внесла представления, которые находятся на рассмотрении.

Но с оценкой надзорного ведомства согласны не все округа.

«У нас все сведения о доходах поданы, у одного из депутатов только допущена ошибка в названии автомобиля. Готовим ответ прокуратуре. Хочу отметить, что депутаты мне ничего не должны, мы с ними не состоим в трудовых отношениях, тем не менее они сдают все вовремя», – заявил «Фонтанке» глава МО «Смольнинское» Григорий Ранков.

«Есть случаи, когда прокуратура проверяла по неактуальным базам. То есть информация была не точная. Депутаты предоставят подтверждающие документы», – добавил он.

Опубликовать сведения о доходах муниципальные депутаты должны по закону, который был принят в 2015 году. Раскрывать информацию о заработке депутата, его жены или мужа и детей народные избранники должны с 2017 года.