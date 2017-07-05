Защитник Бонифаци: Я уезжаю из «Торино», «Зенит» сделал мне предложение

Защитник «Торино» Кевин Бонифаци подтвердил, что ведет переговоры с петербургским футбольным клубом «Зенит». Он заявил об этом 5 июля.

«По всей вероятности, я уезжаю из «Торино». Правда, что «Зенит» мне сделал предложение, и я рад, потому что это большой клуб. Мы будем оценивать это предложение, а затем посмотрим, что будет дальше. Роберто Манчини? Нет, никакого контакта с ним не было», — цитирует Бонифаци Sportitalia.

«Зенит» готов заплатить за Бонифаци около 7-8 млн евро. Ранее сообщалось, что в 21-летнем Бонифаци заинтересован лично главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Прошлый сезон Бонифаци отыграл на правах аренды во второй лиге итальянского чемпионата (20 матчей, 3 гола). Отмечается, что «Торино» не планировал расставаться с игроком, контракт которого действует до 2022 года.