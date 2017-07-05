Петербуржцы тратят на смайлики и режим «инкогнито» больше 800 рублей за раз

Самыми расточительными в социальных сетях оказались жители Северо-Запада, которые на покупку смайликов и режимов «инкогнито» тратят больше восьмисот рублей за раз. В остальных регионах России к подобному шопингу относятся гораздо экономнее.

Согласно исследованию сервиса «Яндекс.Деньги», опубликованному 5 июля, в этом году россияне стали больше и чаще тратиться на платные опции сервисов «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой Мир», «Живой Журнал», «МирТесен», «Фотострана» и Vichatter. Так, Северо-Запад на развлечение и общение за шесть месяцев 2017 года потратил на 25 процентов больше, чем в тот же период прошлого года. Только с ростом цен это не связано, поскольку, как уточнили в компании, на 10 процентов выросло число самих платежей.

Популярностью пользуются игры, наборы смайликов, премиум-аккаунты и оценки, которые можно ставить другим пользователям. «Яндекс.Деньги» подсчитали, что петербуржцы вместе с остальными жителями Северо-Запада на новые стикеры, топовые позиции в рейтингах и тайное посещение чужих аккаунтов единоразово готовы потратить 840 рублей. Годом ранее сумма была на 80 рублей меньше.

Аналитики отмечают, что если разбросать общее количество платежей на всех пользователей региона, то получится, что каждый юзер за прошедшие полгода пять раз купил какое-нибудь виртуальное дополнение.

Между тем, по оценкам аналитиков, средний чек в остальных регионах России – 660 рублей. Самыми бережливыми оказались жители Дальнего Востока. Там за просмотр гостей страницы не готовы заплатить больше 371 рубля.