Жириновский впервые промок под дождем и захотел разогнать синоптиков

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в первый раз в жизни основательно вымок под дождем, в связи с чем предложил «разогнать» Мосгидромет.

«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут до нитки... Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь! Не потому, что я промок, а потому, что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят!» — цитирует политика ТАСС.

«Даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень?» — возмутился глава ЛДПР.

В то же время Жириновский похвалил МЧС, которое стало рассылать штормовые предупреждения «заранее, даже задолго до возможного».

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков прокомментировал заявление Владимир Жириновского, объяснив его эмоциями.

Напомним, 2 июля ведущий сотрудник погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лета в центральной части России «уже не будет». По его словам, температура в этом регионе вряд ли поднимется даже до 25 градусов. На следующий день глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заверил, что «по-настоящему летние теплые дни все же будут». Так, по Вильфанду, вероятностный прогноз на вторую половину июля и первую половину августа обещает ясные, солнечные дни с температурой 25 градусов и выше.