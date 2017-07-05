Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина

Комиссию по организации похорон писателя Даниила Гранина возглавит лично губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Об этом «Фонтанке» 5 июля сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

Почетный гражданин Петербурга, писатель, киносценарист Даниил Гранин скончался в возрасте 98 лет в одной из клиник Северной столицы. Как сообщили «Фонтанке» его близкие, предположительно он будет похоронен на Комаровском кладбище рядом с супругой. Дата и время траурной церемонии и гражданской панихиды будут известны позднее.