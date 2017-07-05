Губернатор лично возглавит комиссию по организации похорон Гранина
Комиссию по организации похорон писателя Даниила Гранина возглавит лично губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Об этом «Фонтанке» 5 июля сообщил пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.
Почетный гражданин Петербурга, писатель, киносценарист Даниил Гранин скончался в возрасте 98 лет в одной из клиник Северной столицы. Как сообщили «Фонтанке» его близкие, предположительно он будет похоронен на Комаровском кладбище рядом с супругой. Дата и время траурной церемонии и гражданской панихиды будут известны позднее.
Справка:
Даниил Гранин – автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем), романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году первого в Советском Союзе «Общества милосердия», которое возрождало традиции благотворительности.