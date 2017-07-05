Роберт Мак покинул «Зенит»

Полузащитник Роберт Мак вечером 4 июля, сразу после товарищеского матча с «Аустрией», покинул расположение петербургского футбольного клуба «Зенит».

Как стало известно «Фонтанке», уже в пятницу, 7 июля, игрок прибудет в Голландию, где присоединится к находящемуся там на сборах греческому «ПАОКу».

Ранее сообщалось, что клубы уже давно договорились между собой. Свое согласие на переход дал и сам Мак. Вопрос стоял только по зарплате игрока.

Напомним, Мак перешел в «Зенит» летом 2016 как раз из «ПАОКа». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. В сезоне 2016/17 он сыграл в составе сине-бело-голубых 17 матчей и забил четыре гола.