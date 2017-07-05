Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким Гранина

Президент России Владимир Путин 5 июля направил телеграмму с соболезнованиями близким писателя Даниила Гранина.

Текст телеграммы приводится на сайте Кремля. В ней, в частности, говорится:

«Даниил Александрович Гранин был великим мыслителем, выдающимся писателем и публицистом, человеком огромной духовной силы и внутреннего достоинства. Он преданно, подвижнически служил Отечеству, общественному благу, искренне, всем сердцем болел за Россию и её будущее. Был настоящим центром притяжения и безусловным нравственным ориентиром людей самых разных взглядов.

Уверен, что с годами мы всё больше и больше будем осознавать, какую поистине невосполнимую утрату понесла российская культура, вся наша страна, Санкт-Петербург, с которым была связана вся жизнь Даниила Александровича Гранина».

Даниил Гранин скончался в Санкт-Петербурге 4 июля в возрасте 98 лет. Его похоронят на Комаровском кладбище.