Нападающий Полоз рассказал, почему он достался «Зениту» бесплатно

Новичок «Зенита» форвард Дмитрий Полоз рассказал подробности своего перехода из футбольного клуба «Ростов» в петербургскую команду. Он объяснил, почему достался сине-бело-голубым бесплатно.

– Это правда, что я расторг контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке, – цитирует Полоза 5 июля «Чемпионат.com». – В конце позапрошлого сезона, когда мы завоевали серебро, у многих заканчивались контракты. «Ростов» не мог предоставить хорошие условия и гарантии, поэтому мы согласились подписать новые соглашения с условием, что, если поступит предложение, мы сможем уйти в статусе свободного агента. Так и получилось. Какие-то долги у «Ростова» передо мной остались, но обещали все выплатить до конца августа.

Напомним, нападающий Дмитрий Полоз и полузащитник Александр Ерохин достались «Зениту» бесплатно, хотя у них были действующие соглашения с «Ростовом» до 2019 года. Позже спортивный директор петербургского клуба Константин Сарсания рассказал «Фонтанке», что у обоих игроков были специальные пункты в контрактах, по которым они могли покинуть ростовский клуб в любой момент.