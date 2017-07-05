Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы
На Петроградской стороне по решению суда демонтировали мраморную плиту в память об адмирале Александре Колчаке. Сторонники лидера белого движения защитить её не успели, но борьбу не оставят.
Строительную технику на Большой Зелениной, 3, читатели «Фонтанки» заметили утром 5 июля. Несколько человек снимали со здания, где когда-то жил «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь», мемориальную доску. Между тем представителей установившего табличку партнёрства «Белое дело» в известность никто не поставил.
Как пояснили нашему корреспонденту в администрации Петроградского района, распоряжение о демонтаже комитет по культуре подготовил ещё месяц назад в соответствии с решением суда. Избавлять город от памятной плиты начали в половине девятого утра. Через полтора часа её уже увезли в фонды хранилища Музея городской скульптуры.
За безопасностью работ, по словам собеседника «Фонтанки», следили не только сотрудники ДПС, но и полиция – их прислали для предотвращения возможных акций. Но всё прошло спокойно.
Уже постфактум информацию в комитете культуры подтвердили и «Белому делу». Им пояснили, что памятную табличку сняли в соответствии с законом, который отводит 30 дней на исполнение решения. При этом, как полагали в партнёрстве, в их распоряжении было полгода, чтобы подать кассационную жалобу в президиум городского суда. Предполагалось, что в это время плите ничего не грозит. Координатор партнёрства Олег Шевцов уточнил, что голый фасад правовую борьбу не остановит. По его словам, это уже «момент принципиальный», потому что комитет сам согласовал памятную доску именно Колчаку, хотя «Белое дело» предлагало три кандидатуры.
Пока мемориальная доска, деньги на которую собирали волонтёры, будет ждать окончания битвы в фондах хранилища Музея городской скульптуры.
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Справка:
Александр Васильевич Колчак (1874 – 1920) – российский флотоводец, ученый и полярный исследователь. С 1918 года возглавил белое движение в Сибири и принял должность Верховного правителя России. В 1920 году был взят в плен иркутскими коммунистами, а затем расстрелян. В 1999 году военный суд Забайкальского округа признал Колчака не подлежащим реабилитации: по мнению военных юристов, он, пользуясь широкими полномочиями, не остановил террора в отношении гражданского населения.
Мемориальная доска адмиралу Колчаку в ноябре 2016 года появилась на Большой Зелениной улице, 3. Колчак отмечен как «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь».
Представители коммунистического движения «Суть времени» в январе 2017 года добились демонтажа объекта через Смольнинский райсуд – судья Татьяна Матусяк согласилась с доводами, что Колчак до сих пор считается в России военным преступником и не реабилитирован. Установка доски вызвала ожесточённые споры в Сети.
«Белое дело» обжаловало решение в городском суде, но вышестоящая инстанция оставила постановление без изменений.