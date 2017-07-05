Мемориальную доску Колчаку в Петербурге сняли без помпы

На Петроградской стороне по решению суда демонтировали мраморную плиту в память об адмирале Александре Колчаке. Сторонники лидера белого движения защитить её не успели, но борьбу не оставят.

Строительную технику на Большой Зелениной, 3, читатели «Фонтанки» заметили утром 5 июля. Несколько человек снимали со здания, где когда-то жил «выдающийся русский учёный, офицер и исследователь», мемориальную доску. Между тем представителей установившего табличку партнёрства «Белое дело» в известность никто не поставил.

Как пояснили нашему корреспонденту в администрации Петроградского района, распоряжение о демонтаже комитет по культуре подготовил ещё месяц назад в соответствии с решением суда. Избавлять город от памятной плиты начали в половине девятого утра. Через полтора часа её уже увезли в фонды хранилища Музея городской скульптуры.

За безопасностью работ, по словам собеседника «Фонтанки», следили не только сотрудники ДПС, но и полиция – их прислали для предотвращения возможных акций. Но всё прошло спокойно.

Уже постфактум информацию в комитете культуры подтвердили и «Белому делу». Им пояснили, что памятную табличку сняли в соответствии с законом, который отводит 30 дней на исполнение решения. При этом, как полагали в партнёрстве, в их распоряжении было полгода, чтобы подать кассационную жалобу в президиум городского суда. Предполагалось, что в это время плите ничего не грозит. Координатор партнёрства Олег Шевцов уточнил, что голый фасад правовую борьбу не остановит. По его словам, это уже «момент принципиальный», потому что комитет сам согласовал памятную доску именно Колчаку, хотя «Белое дело» предлагало три кандидатуры.

Пока мемориальная доска, деньги на которую собирали волонтёры, будет ждать окончания битвы в фондах хранилища Музея городской скульптуры.