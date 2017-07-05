Ковальчук остается в СКА

Нападающий Илья Ковальчук, судя по всему, отыграет еще один сезон в петербургском хоккейном клубе СКА. Как сообщает 5 июля официальный сайт Национальной хоккейной лиги со ссылкой на Джея Гроссмана, агента игрока, тот принял решение остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Отметим, что, по данным «Фонтанки», Ковальчук продолжит выступление в КХЛ именно за команду Северной столицы. Другие варианты спортсмен не рассматривает.

Ранее агенты игрока и руководители клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подтверждали желание Ковальчука вернуться в Северную Америку. Препятствием для этого стал регламент НХЛ. Вернуться в Лигу он мог двумя путями: либо добившись одобрения на это всех без исключения клубов, либо подписав контракт со своей последней командой там – «Нью-Джерси», у которой сохранились на него права. После этого игрока уже можно было бы обменять. Но договориться, видимо, не удалось.

В следующем году Ковальчуку исполнится 35 лет, он станет в НХЛ неограниченно свободным агентом, и вернуться в Лигу ему будет значительно проще.

Напомним, контракт нападающего со СКА истек 30 апреля. Ранее армейцы изъявляли желание сохранить его. В регулярном сезоне 2016/17 Ковальчук набрал 78 (32+46) очков в 60 матчах, а в плей-офф на его счету 9 (6+3) очков в 18 матчах.