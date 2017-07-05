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Водитель Петербурга
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05.07.2017 11:56

Маршрутка на Петергофском шоссе сбила девушку

Как минимум два пешехода попали в серьезные ДТП минувшим вечером, 4 июля, в Петербурге.

Об одном из них сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. На Петергофском шоссе, у дороги на Ленинградский электромеханический завод (Красносельский район города), маршрутка «ПАЗ» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила девушку лет 20 на вид. Пострадавшая в тяжёлом состоянии была госпитализирована.

В соцсетях пишут, что девушку спасти не смогли. О криках и слезах на месте ДТП рассказывают очевидцы.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.
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