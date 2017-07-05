Из-за ремонта на Ушаковском мосту месяц будет ограничено движение

Масштабное обновление переправы между Петроградским и Приморским районами Петербурга начнется уже в эту пятницу, 7 июля. И обернется большими пробками для автомобилистов, несмотря на щадящий режим.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 5 июля, через два дня начнется первый этап ремонта Ушаковского моста, расположенного в створе Каменноостровского проспекта и улицы Академика Крылова.

Конкурс на работы по переправе стоимостью 34,7 млн рублей выиграло ООО «АртСтрой Спб». С 7 июля по 7 августа подрядчик должен заменить асфальт на проезжей части на площади 5 тыс. квадратных метров. На новом покрытии будет нанесено более 470 погонных метров дорожной разметки.

На время замены асфальта на переправе вводится ограничение движения. Проезд автомобилей будет затруднен по выходным дням с 22.00 до 7.00 – кроме периода с 22.00 до 24.00 по пятницам и воскресеньям.

Потом придет время ремонта опор моста, металлоконструкций разводного и стационарных пролётных строений. В финале на Ушаковском должна появиться художественная подсветка, металлические пролеты очистят от ржавчины и покрасят. Завершиться работы на переправе должны в декабре 2017 года.

Ушаковский мост был построен в 1836 году, но современный вид обрел при реконструкции в 1953-1955 годах. Его ширина составляет 27 метров, общая длина – 254,8 метра. Как его братья-близнецы Каменноостровский и Сампсониевский, он имеет двукрылый разводной пролет откатно-раскрывающейся системы с жёстко прикрепленными противовесами. На мосту установлено чугунное перильное ограждение художественного литья, по концам которого размещены гранитные круглые тумбы, а на опорах – гранитный парапет. При въездах на мост установлены чугунные колонны с каннелюрами и оригинальным завершением, в композиции включены барельефные изображения ордена адмирала Ушакова на фоне приспущенных знамен.