Эксперты расскажут девятиклассникам, нужно ли готовиться к ОГЭ

40% девятиклассников не готовятся к ОГЭ и недооценивают этот экзамен. После чего более 50% школьников получают на ОГЭ по русскому языку тройки и двойки.

9 июля эксперты учебного центра MAXIMUM расскажут, как не допустить подобных ошибок и не попасть в печальную статистику.

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Из года в год задания в ОГЭ усложняются, а формат сдачи по строгости всё больше напоминает ЕГЭ. В грядущем году экзамен по русскому языку дополнительно усложнится: появится устная часть и исчезнет тестовая. По результатам ОГЭ ученик будет поступать в колледж, профильный класс или останется на второй год в случае неудовлетворительной оценки. К тому же, знания для сдачи ОГЭ являются неотъемлемой базой для успеха на ЕГЭ.

Необходимо заранее понимать, что ждёт будущего девятиклассника, чтобы успешно подготовиться к ОГЭ.

maximumtest.ru

Хотите разобраться, как подготовиться к ОГЭ и нужно ли?

На мероприятии Вы узнаете:

— куда пойти после 9 класса: в школу или колледж? Надо ли готовиться к ОГЭ заранее?

— "ловушки" и "секреты" ОГЭ: почему экзамен недооценивают?

А также диагностика ОГЭ, бесплатная профориентация и план эффективной подготовки.

Участие в тренинге бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте:maximumtest.ru/events/oge9 или по телефону: 8-800-775-83-71

Место проведения: Санкт-Петербург, Владимирский проспект 1/47, 5 этаж