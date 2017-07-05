Спортклуб с бассейном появится в ЖК «GreenЛандия»

К концу 2017 года в ЖК «GreenЛандия», который Setl City возводит неподалеку от метро «Девяткино», откроется спортивный клуб сети Fitness House.

Компания арендовала около 3900 кв. м коммерческой площади во встроенно-пристроенных помещениях к жилому дому в составе этого комплекса по адресу: ул. Шувалова, 11.

Компания Fitness House планирует оснастить трехуровневый спортклуб двумя бассейнами: 25-метровым на 8 дорожек глубиной от 1,2 до 2,5 метров и детским. Также в клубе появится spa-зона с комплексом из трех видов бань, тренажерный зал и помещение для групповых занятий.

Отметим, что торговая и социальная инфраструктура ЖК «GreenЛандия» также продолжает развиваться. На территории жилого комплекса работают частный детский сад и центр развития, заведение новой сети «Теплого хлеба и под одеяло» от известной пекарни-кондитерской «Буше», продуктовые магазины, салон красоты, стоматология, аптеки.

Справка о компании Setl City



