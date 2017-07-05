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05.07.2017 11:08

На коллегии ГУ МВД Умнов провел рокировку начальников районных управлений

Ротация полицейских начальников была озвучена 5 июля руководством ГУ МВД при подведении итогов первого полугодия 2017-го.

Как стало известно «Фонтанке», начальник Приморского УМВД Владимир Шлапак был награжден коллегами автомобилем «УАЗ Хантер» в связи с выходом на пенсию.

Его кресло в одном из самых населенных «спальников» в Петербурге занял Анатолий Станак, ранее занимавший пост главы полицейского управления Центрального района.

На его место, не самое простое в историческом центре города, выйдет Александр Травников, много лет возглавлявший УМВД по Московскому району.

А вот курировать «южные ворота» Петербурга теперь будет экс-глава Тосненского ОМВД Алексей Плаксин.


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