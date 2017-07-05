Россияне с 5 июля должны регистрировать свои игрушечные беспилотники

Беспилотники весом от 250 г до 30 кг с 5 июля подлежат регистрации. Под действие изменений в Воздушном кодексе РФ попадают и радиоуправляемые модели, и игрушечные квадрокоптеры.

Согласно информации «Правового календаря на III квартал 2017 года», ранее государственной регистрации подлежали только беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с максимальной взлетной массой свыше 30 кг.

СМИ сообщают, что закон наделяет оператора БПЛА статусом командира воздушного судна, накладывая на него обязанность обеспечивать безопасное выполнение полета. При этом оператор обязан иметь свидетельство внешнего пилота.

Напомним, закон о регистрации был принят в третьем чтении полтора года назад и должен был вступить в действие в марте 2016 года. Новые правила не понравились авиамоделистам. В ответ глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев заявил, что весовую планку могут увеличить до килограмма.