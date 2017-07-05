STEREOLETO пройдет по другим правилам

Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.

Для абонентов оператора фестиваль пройдет по другим правилам: они смогут приобрети билеты со скидкой, пройти через отдельный вход, получить полезные подарки и побывать на afterparty.

На трех сценах фестиваля STEREOLETO выступят исполнители качественной музыки самых разных жанров со всего мира: «Сплин», «Грибы», U.N.C.L.E, «Хаски», POMPEYA и многие другие. Помимо разнообразной музыкальной программы гостей ждет множество других развлечений. Будут работать зоны: #stereofood, #stereokids, #stereomarket с работами петербургских дизайнеров, #stereofun – тематические пространства с развлечениями для всей семьи, #stereolab – круглые столы и дискуссии на актуальные темы, #stereoart с подборкой произведений современного искусства.

Абоненты Tele2 смогут попасть на STEREOLETO со скидкой 25%. При подключении на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой Tele2», а также приобретении оборудования в салонах оператора, участвующих в акции, петербуржцы получат специальный купон, который необходимо активировать на сайте kassir.ru.

Для гостей фестиваля Tele2 организует двухэтажную зону с видом на главную сцену, где можно будет при любой погоде с комфортом отдохнуть на мягких пуфах, зарядить гаджеты. Абоненты оператора при входе на фестиваль получат в подарок набор, который позволит им наслаждаться музыкой вне зависимости от переменчивой петербургской погоды.

После окончания фестивального дня 8 июля абоненты Tele2 смогут продолжить музыкальный уик-энд. Специально для них в клубе Kuznya House в Новой Голландии пройдет afterparty, где участники группы POMPEYA сыграют DJ-сет.