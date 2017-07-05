STEREOLETO пройдет по другим правилам
Tele2 в третий раз стала партнером одного из главных музыкальных событий Петербурга – фестиваля STEREOLETO, который состоится 7-9 июля в ЦПКиО им. Кирова.
Для абонентов оператора фестиваль пройдет по другим правилам: они смогут приобрети билеты со скидкой, пройти через отдельный вход, получить полезные подарки и побывать на afterparty.
На трех сценах фестиваля STEREOLETO выступят исполнители качественной музыки самых разных жанров со всего мира: «Сплин», «Грибы», U.N.C.L.E, «Хаски», POMPEYA и многие другие. Помимо разнообразной музыкальной программы гостей ждет множество других развлечений. Будут работать зоны: #stereofood, #stereokids, #stereomarket с работами петербургских дизайнеров, #stereofun – тематические пространства с развлечениями для всей семьи, #stereolab – круглые столы и дискуссии на актуальные темы, #stereoart с подборкой произведений современного искусства.
Абоненты Tele2 смогут попасть на STEREOLETO со скидкой 25%. При подключении на тарифы «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Мой Tele2», а также приобретении оборудования в салонах оператора, участвующих в акции, петербуржцы получат специальный купон, который необходимо активировать на сайте kassir.ru.
Для гостей фестиваля Tele2 организует двухэтажную зону с видом на главную сцену, где можно будет при любой погоде с комфортом отдохнуть на мягких пуфах, зарядить гаджеты. Абоненты оператора при входе на фестиваль получат в подарок набор, который позволит им наслаждаться музыкой вне зависимости от переменчивой петербургской погоды.
После окончания фестивального дня 8 июля абоненты Tele2 смогут продолжить музыкальный уик-энд. Специально для них в клубе Kuznya House в Новой Голландии пройдет afterparty, где участники группы POMPEYA сыграют DJ-сет.
Ирина Третьякова, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2: «STEREOLETO – один из любимых петербургских фестивалей, настоящее культурное событие. Приятно, что участие Tele2 поможет сделать его еще комфортнее для каждого гостя, особенно для наших абонентов. Ждем всех на площадке Tele2, которая будет находиться в самом центре событий, а наших абонентов – еще и на продолжении музыкального дня с одними из хедлайнеров фестиваля!»