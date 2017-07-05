Скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017» прошел при поддержке КЕЙ

2 июля в скальном парке «Змеиная гора» (Республика Карелия) завершился третий ежегодный скалолазный фестиваль «КARELIAN ROCKS-2017», организованный Федерацией альпинизма Санкт-Петербурга.

Одним из ключевых партнеров мероприятия выступила сеть супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

Фестиваль собрал более 200 участников из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды, Череповца, Карелии и других регионов России. Программа мероприятия включала в себя три основных направления: трудность (лазание с веревкой), боулдеринг (лазанье по камням), скорость (вертикальный забег на 50 метров),а также множество скалолазных конкурсов. Цифровой ритейлер КЕЙ предоставил участникам походные наборы, портативные колонки, купоны со скидкой на совершение покупки в любом супермаркете сети, оказал спонсорскую помощь в приобретении экшн-камеры.

Спортивные гаджеты занимают немаловажную долю в ассортименте КЕЙ. В сети представлены фитнес-браслеты, спортивные часы, шагомеры, тренажеры, горнолыжные маски, наушники и плееры для бега и плавания, а также товары для активного отдыха (экшн-камеры, гироскутеры и т.д.). Кроме того ритейлер ежегодно поддерживает мероприятия, ориентированные на развитие спорта и здорового образа жизни: с 2014 года оборудует велопарковки, создавая благоприятные условия для велосипедистов и посещения магазинов. В 2015 году при поддержке КЕЙ прошел День Физкультурника. В 2016 году компания выступила официальным партнером открытия летнего велосезона и позднее не единожды поддерживала экспедиции клуба «ВелоПитер» в Мурманск и заполярный край.