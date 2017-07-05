В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»

Музей кошки приглашает на традиционный летний open-air с кошками. Десятки усатых, полосатых, монохромных животных примут участие в фестивале «Самый с Усамый», а самые удачливые – найдут новый дом.

Выставку организуют приюты «Второй шанс» и «Котофей», на протяжении многих лет ежедневно занимающиеся пристройством бездомных животных. Вместе с Музеем кошки и его филиалами – «Республикой кошек» и «Республикой котов» в Санкт-Петербурге ежегодно в новые семьи пристраиваются до 700 животных. Летний фестиваль – кульминация «сезона пристройства».

Помимо выставки кошек и котов два дня на площадке вокруг Музея кошки будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, концертная программа и игры на открытом воздухе. Тем, кто решит приютить одного из участников, необходимо иметь при себе паспорт для оформления договора о пристройстве и переноску. Также в качестве подарков приюты будут рады принять в дар лечебные корма.

Гостей будут ждать 8 и 9 июля с 10 до 18 часов по адресу: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.214.

Кроме того, 8 и 9 июля петербургские коты также примут участие в фестивале STEREOLETO на Елагином острове и в «Речном карнавале» у Инженерного замка.