За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов

567 нелегальных мигрантов отправили из Петербурга по домам с начала года. Больше всего нарушителей – из Таджикистана и Узбекистана.

Как сообщили в городском управлении Федеральной службы судебных приставов 5 июля, нелегалы из стран Средней Азии составляют 62 процента всех нарушителей. Остальные проштрафившиеся приезжают с Украины, из Киргизии, Молдавии, Индии, Нигерии, Кении, Латвии и других стран.

Решение о выдворении из России иностранцев принимает суд, после чего приставы сопровождают их в Пулково. Такие полномочия служба получила в 2012 году, вернув на родину с того времени более 9000 тысяч человек.

Въехать обратно нарушители не могут в течение пяти лет.