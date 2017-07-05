Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя

На Транскавказской автомагистрали произошел сход селя, в результате чего утром 5 июля она была закрыта.

«На 71-м километре автодороги сошел селевой поток. С 5.00 мск Транскам закрыт для движения автотранспорта», — сообщили в Главном управлении МЧС по Северной Осетии.

Транскавказская магистраль, проходящая в высокогорье, является единственной дорогой, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.

Ранее Транскавказская магистраль для движения транспорта из-за схода селя закрывалась 21 июня.