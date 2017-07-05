СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка

Сотрудники Федерального казначейства устроили внеплановую проверку аудиторской компании Ernst&Young, сотрудников которой заподозрили в небрежности.

Как сообщает 5 июля газета «Коммерсантъ», с высокой долей вероятности проверка инициирована Банком России и связана с недавним крахом второго по величине банка Татарстана — Татфондбанка. В его балансе ЦБ обнаружил «дыру» почти в 120 млрд руб. Аудиторскую проверку Татфондбанка проводил именно Ernst&Young.

При этом собеседник издания указал, что аудитор мог и не знать о проблемах Татфондбанка. Из отчетности банка следовало, что акционеры обещали ему масштабную докапитализацию, которая «не состоялась неизвестно по чьей вине».

Это уже не первая внеплановая проверка по итогам краха крупного банка. Осенью 2016 года сотрудники Федерального казначейства приходили в компанию «Делойт» после крушения Пробизнесбанка, а в 2011 году с проблемами столкнулась компания БДО, работавшая с Банком Москвы.

По словам заместителя главы «Финэкспертизы» Натальи Борзовой, внеплановые проверки Финансового казначейства редко заканчиваются без выявления нарушений. Результатом может стать приостановление членства аудиторского агентства в Саморегулируемой организации аудиторов (СРО).

Сами аудиторы считают, что проверка в Ernst&Young — негативный сигнал для рынка. «Банк России давно пытается переложить ответственность за крах банков на плечи аудиторов, якобы проглядевших «дыру» в капитале», — заявил собеседник газеты в одном из агентств.