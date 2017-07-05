Еще
11:16 05.07.2017
Новость часа
11:08
На коллегии ГУ МВД Умнов провел рокировку начальников районных управлений
Пришлите свою новость!
11:15
Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище
11:08
На коллегии ГУ МВД Умнов провел рокировку начальников районных управлений
10:55
Россияне с 5 июля должны регистрировать свои игрушечные беспилотники
10:45
В Музее кошки пройдёт фестиваль «Самый с Усамый»
10:43
На улице Коллонтай заметили лося
10:30
За полгода из Петербурга выдворили больше 500 нелегалов
10:24
Записаться в петербургские поликлиники можно будет по единому номеру
10:19
Транскавказскую магистраль закрыли из-за селя
10:11
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
09:50
На улице в Сертолово нашли годовалую девочку
09:42
На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки
09:34
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
09:30
В Китае распространяется вирус, похожий на Petya и WannaCry
09:17
KIA начала выпускать в Петербурге новый Rio
09:09
Вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к переговорам в Астане
09:01
«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми
08:53
В ДТП на Приморском шоссе погиб маленький ребенок
08:45
Эксперты заявили о «серьезных» уязвимостях сетей 4G
08:37
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Евросети» на 700 тысяч
08:29
В Баренцевом море ракета из-под воды поразила мишень на расстоянии 400 км
08:21
Итальянский фермер трактором нарисовал портрет Путина на поле
08:13
Аваков заявил о предотвращении второй атаки вируса Petya
08:05
«Левада»: Две трети россиян высказались за новый президентский срок Путина
02:09
Прогулочный теплоход на Фонтанке врезался в опору моста
00:42
МВД Молдавии разыскивает экс-президента Приднестровья Шевчука
00:28
Умер Даниил Гранин
00:18
США: КНДР испытала двухступенчатую ракету
00:09
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к беженцам
04/07
Мнение граждан Черногории о вступлении в НАТО разделилось поровну
04/07
Правительство выделит еще два миллиарда на поддержку валютных ипотечников
04/07
«Зенит» впервые победил под руководством Манчини
04/07
СМИ: Ковальчук останется в России
04/07
США запросили закрытую встречу Совбеза ООН
04/07
Убивший полицейского в здании суда в Турции покончил с собой
04/07
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
04/07
Дорожное строительство в Петербурге за полгода профинансировали на 31,7%
04/07
В США подтвердили запуск северокорейской МБР
04/07
Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС
04/07
В Турции неизвестный застрелил полицейского и захватил заложника
04/07
На 5 линии петербургского метро запустили Wi-Fi
04/07
СМИ: Визит Трампа в Польшу беспокоит ЕС
04/07
МВФ отложит выделение пятого транша Украине до осени
04/07
На горе Парнас в Александровском парке Пушкина вырубят деревья
04/07
Парламент Франции выразил доверие новому правительству
04/07
Минюст объяснил позицию России по коллективному чтению Библии в кафе
04/07
Петербуржцев и гостей приглашают на Boutique Sale в пользу подопечных AdVita
04/07
Москве обещали теплый сентябрь
04/07
Военную полицию России предложили разместить в буферных зонах в Сирии
04/07
В Кабардино-Балкарии нашли 127-летнюю жительницу
04/07
В проблемах Европейского Университета виновата бюрократия
04/07
Мединский опубликовал ответ критикам его диссертации
04/07
Генконсульство в Варне попросило россиян не пользоваться Bulgaria Air
04/07
«Фонтанка-SUP – 2017»: подпишись на настоящее питерское веселье
04/07
«Ловец покемонов» Соколовский занялся криптовалютным просвещением россиян
04/07
Фонд племянника Путина объяснил идею добровольного ограничения на выезд для отличников вузов
04/07
Петербурженка вошла в список самых разыскиваемых Финляндией преступников
04/07
В лагере в Подмосковье отравились 17 детей
04/07
На Римского-Корсакова прорвало трубу с горячей водой
04/07
В Павловском парке у петербуржца отобрали неясыть
04/07
Суд закрыл процесс над фигурантами дела Кашина
04/07
Кокорин назначен капитаном «Зенита»
04/07
Балтийский завод развеял слухи о пожаре на плавучей АЭС
04/07
«Фонтанка» за 60 секунд – 4 июля
04/07
Публичка опровергла информацию об уничтожении читательского каталога
04/07
В СБУ назвали сотрудничество Шухевича с нацистами «советским мифом»
04/07
СМИ: Путин приедет в Финляндию в конце июля
04/07
Американцы доверяют CNN больше, чем Трампу
04/07
В Госдуме поддержали идею о регистрации ДТП через мобильное приложение
04/07
Минкомсвязи отказалось обсуждать идею приравнивания некоторых СМИ к «иноагентам»
04/07
Тодоровский отложил съемки нового фильма в Одессе
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
05.07.2017 10:11

СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка

Сотрудники Федерального казначейства устроили внеплановую проверку аудиторской компании Ernst&Young, сотрудников которой заподозрили в небрежности.

Как сообщает 5 июля газета «Коммерсантъ», с высокой долей вероятности проверка инициирована Банком России и связана с недавним крахом второго по величине банка Татарстана — Татфондбанка. В его балансе ЦБ обнаружил «дыру» почти в 120 млрд руб. Аудиторскую проверку Татфондбанка проводил именно Ernst&Young.

При этом собеседник издания указал, что аудитор мог и не знать о проблемах Татфондбанка. Из отчетности банка следовало, что акционеры обещали ему масштабную докапитализацию, которая «не состоялась неизвестно по чьей вине».

Это уже не первая внеплановая проверка по итогам краха крупного банка. Осенью 2016 года сотрудники Федерального казначейства приходили в компанию «Делойт» после крушения Пробизнесбанка, а в 2011 году с проблемами столкнулась компания БДО, работавшая с Банком Москвы.

По словам заместителя главы «Финэкспертизы» Натальи Борзовой, внеплановые проверки Финансового казначейства редко заканчиваются без выявления нарушений. Результатом может стать приостановление членства аудиторского агентства в Саморегулируемой организации аудиторов (СРО).

Сами аудиторы считают, что проверка в Ernst&Young — негативный сигнал для рынка. «Банк России давно пытается переложить ответственность за крах банков на плечи аудиторов, якобы проглядевших «дыру» в капитале», — заявил собеседник газеты в одном из агентств.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
05.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют

Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30

КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов

Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43

УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ

Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
СМИ: Аудитора заподозрили в небрежности при проверке рухнувшего Татфондбанка
Сердюков возглавил совет директоров Роствертола
KIA начала выпускать в Петербурге новый Rio
На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа
Дорожное строительство в Петербурге за полгода профинансировали на 31,7%
Walt Disney выбрал в центре Петербурга площадку для магазина игрушек
Эксперты: В центр Петербурга вернулся "ресторанный бум"
Hyundai увеличила продажи в России на 10% по итогам первого полугодия
Ford Sollers повысит зарплаты сотрудникам завода во Всеволожске
ФНС исключит Британские Виргинские острова из черного списка офшоров
Ресторанный бизнес Петербурга закоротило в Крыму
Не хочешь грести – вставай на учет
Кто и сколько зарабатывает на Telegram
Плюшевая оттепель Военно-морского салона
Как управлять недвижимостью
Реклама заблудилась в координатах
Хеппи-энд для «мусорного дела»
«Перелетным» пилотам поставили барьер
Кто заплатит за дорогу в гипермаркет
Депутаты взялись за пивнухи
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Умер Даниил Гранин

кадр из видео

Матвиенко пустилась в пляс с детьми на берегу Иссык-Куля

Команда Plan X Adventure Team/Предоставлено организаторами

Петербуржцы прошли на катамаране десятую часть пути из Красноярска до Архангельска

Новости компаний
КЕЙ
05.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как создать ферму для майнинга криптовалют
Рост курса биткоина и эфира в начале 2017 года вызвал настоящий бум на криптовалютном рынке. И, несмотря на незначительные ценовые колебания криптовалют, тема майнинга – бесплатного способа добычи криптовалюты – продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в интернете.
КЕЙ
30.06.2017 10:30
КЕЙ рассказал, какой компьютер нужен для майнинга биткоинов
Рост курса цифровой валюты биткоин на прошедшей неделе вызвал и существенный рост спроса на майнинг – единственный способ получить биткоины бесплатно. Специалисты КЕЙ рассказали, как правильно выбрать компьютер для майнинга.
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
КЕЙ
28.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ пояснили, что такое биткоин и майнинг
В июне 2017 года цифровая валюта – биткоин выросла в цене на 10% и достигла максимальной отметки 2713.00 долларов, что спровоцировало небывалый рост внимания к новому виду денежных средств и инновационной системе платежей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
center.retailer.ru
26.06.2017 10:30
В ИД RETAILER посчитали актуальный спрос на торговую недвижимость в СЗФО
Розничные и ресторанные сети готовы заключить договора на более чем 600 000 кв.м. в рамках первого петербургского Центра переговоров по торговой недвижимости
Ваганов Антон
23.06.2017 15:16
В ЛО появилась первая СРО с полностью сформированным компенсационным фондом
Единственная в Ленинградской области саморегулируемая организация с компенсационным фондом, сформированным в полном объеме - Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области» 20 июня 2017 года включена в государственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017.
Tele2
22.06.2017 19:00
Tele2 договорилась с Apple
Tele2 и Apple заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития услуг связи. Партнерство позволит усовершенствовать качество работы устройств iPhone в сети оператора, а также обеспечит возможности проведения совместных маркетинговых акций.
22.06.2017 11:49
Российско-Германская Внешнеторговая палата арендовала офис у «Группы ЛСР»
Российско-Германская Внешнеторговая палата и Представительство немецкой экономики на Северо-Западе РФ арендовали офис в особняке на Невском, 68, принадлежащем «Группе ЛСР».
22.06.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали, как выбрать игровой монитор
Современные мониторы создаются с учетом потребностей той или иной категории пользователей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.