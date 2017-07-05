На Васильевском преступный дуэт наворовал 600 тысяч и попался на взломе подсобки

Полицейские раскрыли серию краж, ниточки от которых тянутся к двум жителям Петербурга. По версии следствия, в послужном списке промышляющей на Васильевском острове парочки семь организаций: от кафе до госуниверситета.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июля, 27-летний житель Большого проспекта вместе с 30-летним приятелем с Лесного попались полиции два дня назад на взломе подсобки жилкомсервиса на Гаванской улице. Около суток ушло у сотрудников правоохранительных органов, чтобы обнаружить преступные следы задержанных по всему Васильевскому острову.

Предполагается, что «работать» дуэт начал как минимум с 8 мая – тогда у сотрудника коммерческой компании на 10-й линии исчезли 15 тысяч рублей. Дальше аппетит возрос, и уже через неделю из помещения фирмы на 17-линии пропали 124 тысячи рублей. Еще через пару дней воры посетили подсобку кафе на Гаванской улице, откуда забрали больше 270 тысяч. Под конец месяца график был более насыщенный, и приятели успели посетить кабинет центра подготовки городских волонтеров Кубка конфедераций и дважды зайти в кабинет Центра алгоритмической биотехники госуниверситета.

Как считает следствие, за месяц дуэт разбогател больше чем на 600 тысяч рублей. Часть денег полицейским удалось найти и изъять.

Предполагаемые серийные воры, которые теперь фигурируют в семи уголовных делах о кражах, остаются в следственном изоляторе.