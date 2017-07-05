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05.07.2017 09:30

В Китае распространяется вирус, похожий на Petya и WannaCry

В Китае распространяется компьютерный вирус Green Hat, схожий по своим характеристикам с прошедшими недавно по миру вирусами Petya и WannaCry.

Об этом 5 июля сообщает телеканал CGTN. По данным разработчика мобильных приложений Cheetah Mobile, вирус появляется на экране компьютера и не позволяет осуществить запуск операционной системы. При попытках запустить ее на экране появляется окно с номером аккаунта популярного в Китае мессенджера QQ.

Вирус требует у пользователя пароль, получить который можно, связавшись с вымогателями по номеру мессенджера и заплатив им определенную сумму. Сколько стоит выкуп доступа к своему компьютеру — не сообщается.

Новый вирус отличается от предшественников тем, что его создатели не анонимны — они опубликовали номер своего аккаунта QQ. Пока Green Hat не сильно распространился в Китае.

По мнению сотрудника Cheetah Mobile Ли Тецзюня, чтобы противостоять вирусу нужно как можно быстрее обновить свое противовирусное ПО.

Напомним, кибератака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня и коснулась более 80 предприятий и компаний в разных странах мира. Вирус зашифровывает данные на компьютере и требует заплатить за расшифровку $300.

До него по миру прошел вирус WannaCry. Массовая кибератака с помощью WannaCry началась 12 мая 2017 года. Объектами стали десятки тысяч компьютеров. Вредоносная программа позволяет злоумышленникам вымогать средства у государственных и коммерческих организаций.

 

 

Источник: "Регнум"


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