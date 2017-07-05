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05.07.2017 09:09

Вооруженная сирийская оппозиция присоединилась к переговорам в Астане

Представители вооруженной сирийской оппозиции принимают участие во втором дне переговоров в Астане. Об этом 5 июля заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

«В частности, это представители «Северного» и «Южного» фронтов», — уточнил он.

Ожидается, что в пленарном заседании, которое запланировано на 16:00 (13:00 мск), примут участие все делегации, в том числе вооруженная оппозиция и наблюдатели.

«Что будет приниматься на заседании, как раз обсуждается на двусторонних встречах», — отметил Жайнаков.

В ходе пятого раунда переговоров по Сирии представители России, Ирана и Турции проводят двусторонние встречи. Возможно принятие ряда документов, ключевым из которых является соглашение по зонам деэскалации.

Результатом «Астаны-4» стало подписание тремя странами-гарантами — Россией, Турцией и Ираном, — меморандума о создании четырех зон безопасности в Сирии. Они будут созданы в следующих регионах: в провинции Идлиб, на территориях Латакии, Алеппо и Хама; на севере провинции Хомс; в Восточной Гуте; на юге Сирии — провинциях Дераа и Кунейтра. Там будет запрещено применение оружия, кроме того, туда доставят гуманитарную помощь.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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