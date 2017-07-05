«Экскурсия» по Купчино закончилась уголовным делом для гостей из Перми

Близким знакомством с петербургской полицией обернулась для трёх жителей Пермского края поездка по Фрунзенскому району города вечером 3 июля. Продолжению общения поспособствовал замеченный на заднем сиденье пистолет.

Как стало известно «Фонтанке», «Мерседес» для проверки остановили у дома №35/3 по улице Олеко Дундича. Было около девяти часов вечера. Владельцем автомобиля оказался житель Перми, но ни в салоне, ни за рулём его не было. Зато в иномарке находились трое его приятелей из того же города (двое из которых имеют азербайджанское гражданство), один пистолет и девять патронов.

Как показала экспертиза, оружие оказалось огнестрельным, но к стрельбе боевыми газовый ИЖ-79 приспособили самостоятельно.

Предполагаемого изобретателя, которым сочли 42-летнего гражданина Азербайджана, на двое суток отправили под арест.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.