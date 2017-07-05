В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении «Евросети» на 700 тысяч

Подозреваемого в ограблении салона сотовой связи в Петербурге искали чуть больше месяца. Без выручки и товара магазин в Невском районе остался в последний день мая.

Как стало известно «Фонтанке» 5 июля, оперативники уголовного розыска задержали по подозрению в грабеже петербуржца 28 лет. По предварительной информации, из магазина «Евросеть» в доме №24, корпус 1, по улице Дыбенко он похитил 14 сотовых телефонов и 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу.