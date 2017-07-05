В Баренцевом море ракета из-под воды поразила мишень на расстоянии 400 км

Атомный подводный ракетоносный крейсер Северного флота «Смоленск» успешно поразил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря.

«Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой "Гранит" по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 км»,— сообщили в Севфлот5 5 июля.

Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили там.

До этого атомный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава» из района в акватории Баренцева моря по полигону «Кура» на Камчатке.