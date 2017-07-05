Аваков заявил о предотвращении второй атаки вируса Petya
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно со специальными агентами департамента киберполиции предотвратили второй этап кибератаки вируса Petya.
«Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc», — написал Аваков ночью 5 июля в своем фейсбуке.
При этом глава МВД Украины напомнил, что серверы компании M.E.Doc были изъяты накануне «вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из России».
4 июля глава департамента киберполиции МВД Украины Сергей Демедюк заявил, что украинская полиция изъяла серверы компании M.E.Doc, которая подозревается в причастности к распространению вируса Petya на Украине.
Источник: "Газета.ру"
Справка:
Массовая атака вируса-вымогателя Petya произошла 27 июня. Ее жертвами стали компании и государственные структуры во многих странах мира. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, публикуя на экране сообщения с требованием перевести на указанный кошелек сумму в биткоинах, эквивалентную $300.
На Украину пришлось 75,2% атак. В Киеве вирус атаковал компьютерную систему украинского правительства, аэропорт «Борисполь», «Укрпочту», «Укртелеком», министерство инфраструктуры, а также ряд банковских структур.
Хакерским атакам также подверглись российские банки и предприятия, в частности, пострадали информационная система компании Evraz, компания «Роснефть», туроператоры Anex tour и «Музенидис Трэвел». Свою работу приостановили отделения банка «Хоум Кредит». Создатели вируса за два дня сумели заработать на этом почти 4 биткоина, или чуть более $10 тыс.