Аваков заявил о предотвращении второй атаки вируса Petya

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно со специальными агентами департамента киберполиции предотвратили второй этап кибератаки вируса Petya.

«Пик атаки планировался на 16.00. Стартовала атака в 13.40. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку и активацию вируса с серверов информационной системы М.Е.Doc», — написал Аваков ночью 5 июля в своем фейсбуке.

При этом глава МВД Украины напомнил, что серверы компании M.E.Doc были изъяты накануне «вместе со следами воздействия киберпреступников с очевидными источниками из России».

4 июля глава департамента киберполиции МВД Украины Сергей Демедюк заявил, что украинская полиция изъяла серверы компании M.E.Doc, которая подозревается в причастности к распространению вируса Petya на Украине.