Прогулочный теплоход на Фонтанке врезался в опору моста

Прогулочный теплоход со свадьбой на борту столкнулся с опорой моста Ломоносова через реку Фонтанку в Петербурге. Невеста и гостья госпитализированы в городскую больницу.

Как сообщает пресс-служба УМВД на транспорте, сообщение о водном происшествии поступило в дежурную часть Санкт-Петербургского линейного отдела после 22.00 четвертого июля.

На маломерном судне, по данным «Фонтанки», играли свадьбу. На борту находились примерно 35 человек.

33-летняя новобрачная и пожилая гостья доставлены в больницу. По некоторым данным, молодая женщина находится в положении.

«По предварительной информации, причиной столкновения стал отказ рулевого управления», – сообщает о начале проверки транспортная полиция.