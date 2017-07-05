«Казалось, он вечный»

В ночь на среду, 5 июля, ушел из жизни Даниил Гранин. Ему было 98 лет. Автор «Блокадной книги», создатель ленинградского общества милосердия, высочайший моральный авторитет.

О дате и месте похорон, по понятным причинам, пока не сообщается. Ясно только, что все расходы на погребение Почетного гражданина Петербурга возьмет на себя городская власть. «Фонтанка» не успела опубликовать одно из последних его интервью. А теперь остается только помнить.

Даниил Гранин, по официальной биографии, родился в 1919 году в Курской области, фамилия его отца – Герман. Окончил Ленинградский политехнический институт, работал на Кировском заводе, откуда ушёл на фронт в качестве рядового в дивизии народного ополчения. Впрочем, по сведениям журналиста и критика Михаила Золотоносова, Гранин начал войну не рядовым, а политруком.

Советский и российский актер театра и кино сказал Олег Басилашвили: «Ничего не могу сказать по этому поводу. Страшно. Простите меня, пожалуйста».

Демобилизовавшись, будущий писатель работал в Ленэнерго; публиковать рассказы и повести начал в 1949 году, в 1950-е – 1960-е выходят первые серьёзные романы «Искатели» и «Иду на грозу», посвященные теме научно-технического творчества. К этим проблемам прозаик вернется в 1970-е – 1980-е, когда выпустит книги «Эта странная жизнь» и «Зубр» о биологах Александре Любищеве и Николае Тимофееве-Резовском.

Главное произведение Гранина – «Блокадная книга» – создано в 1970-е в соавторстве с белорусским прозаиком Алесем Адамовичем. Писатели ходили по Ленинграду с магнитофоном, записывая рассказы блокадников. Произведение несколько раз было отклонено ленинградскими журналами и издательствами, как идеологически вредное, отрывками вышло в журнале «Новый мир» в 1977 году.

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский: «Это громаднейшая потеря для нашего города и для нашей страны в целом. Больше сейчас я ничего не добавлю».

Блокадную и военную тему Гранин продолжил в зрелом возрасте – в 2011 году вышла книга «Мой лейтенант», получившая национальную литературную премию «Большая книга». В ней Гранин ведёт речь о своём опыте, но и об опыте всего военного поколения, при этом достаточно критичен по отношению к советской власти.

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Гранин – не только писатель, но и публицист (ему принадлежит знаменитое перестроечное эссе «Милосердие»), и общественный деятель: литератор стал инициатором создания общества «Милосердие», возглавлял общество друзей Российской национальной библиотеки. В 2015 году выступил с речью о войне в немецком Бундестаге – парламентарии аплодировали ему стоя. 3 июня в Петербурге Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

