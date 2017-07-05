МВД Молдавии разыскивает экс-президента Приднестровья Шевчука

Министерство внутренних дел Молдавии устанавливает местонахождения экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Евгения Шевчука, заявил глава ведомства Александр Жиздан, передает РИА «Новости».

«Продолжают предприниматься меры по установлению места, где он (Евгений Шевчук. — прим.ред.) находится, для того чтобы допросить его… Собранные материалы покажут, будет ли ему предоставлен статус защищаемого лица или нет. Пока у нас не было никаких контактов, не было сделано никаких заявлений», — сказал он.

Сам Шевчук на своей странице в фейсбуке писал, что он покинул Приднестровье, так как на него готовилось покушение.

По словам Жиздана, «необходимо предпринять ряд действий, которые и продемонстрируют — правда это или нет».

В конце июня парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука. После этого Евгений Шевчук, руководивший непризнанной республикой с 2011 по 2016 год, тайно покинул территорию Приднестровья.

1 июля Шевчук на своей странице в фейсбуке заявил об обысках дома у него и его семьи.