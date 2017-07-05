Умер Даниил Гранин

В Петербурге в возрасте 98 лет скончался писатель, почетный гражданин Петербурга Даниил Гранин.

Как сообщает председатель Союза журналистов Людмила Фомичева, это произошло в одной из петербургских больниц, диагноз «Фонтанке» пока неизвестен.

Даниил Гранин – автор знаменитой «Блокадной книги» (совместно с Алесем Адамовичем) романов «Искатели», «Иду на грозу», «Зубр» и многих других. Писатель продолжал работать до последних месяцев, активно участвовал в общественной жизни и высказывался по актуальным вопросам перспектив развития нашего города и морально-нравственного состояния общества. Он был инициатором создания в Ленинграде в 1987 году общества милосердия, которое возрождало традиции благотворительности.

3 июня в Петербурге Владимир Путин вручил Даниилу Гранину Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2016 год.

«Писатель и публицист Даниил Александрович Гранин – не только признанный классик отечественной литературы, – отметил президент. – Это человек, заслуживший высочайший моральный авторитет в нашей стране, уважение миллионов людей за свою гражданскую позицию, неравнодушное и деятельное отношение к духовному и культурному развитию российского общества».