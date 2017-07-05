США: КНДР испытала двухступенчатую ракету

Соединенные Штаты полагают, что Северная Корея 4 июля, вероятно, провела успешные испытания двухступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что эти испытания могут стать важным этапом в развитии ракетостроения в КНДР.

По словам источников, изначально в Вашингтоне предполагали, что речь идет об одноступенчатой ракете.

4 июля Северная Корея заявила об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета достигла высоты в 2802 км и точно поразила цель после 39 минут полета, сообщили на северокорейском телевидении. В Пхеньяне утверждают, что теперь ракеты КНДР могут достигнуть любой точки мира.