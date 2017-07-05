Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к беженцам

Богатейший человек мира, основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag раскритиковал лидеров европейских государств, в частности руководство ФРГ, за излишнюю щедрость по отношению к беженцам из африканских стран. Об этом пишет Daily Mail.

«Чем более вы щедры, тем больше об этом говорят, что в свою очередь мотивирует все больше людей к тому, чтобы покинуть Африку», — считает миллиардер.

По его мнению, Германия не сможет принять всех желающих попасть в Европу. Также Гейтс отметил, что ЕС должен усложнить африканцам путь на европейский континент через существующие маршруты.