Мнение граждан Черногории о вступлении в НАТО разделилось поровну

У граждан Черногории еще не сформировалось единого мнения о НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром за демократию и права человека (CEDEM) через месяц после вступления страны в альянс.

По данным опроса, 39,8% граждан негативно относятся к НАТО, доверяют альянсу 38,7% граждан. Еще 21,5% затруднились ответить.

Также 27,2% считают, что страна должна теснее сотрудничать с ЕС, 20,5% считают наилучшим союзником Россию, 15,4% — США.

5 июня в ходе церемонии в Вашингтоне Черногория официально стала 29-м членом НАТО.