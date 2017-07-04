«Зенит» впервые победил под руководством Манчини

Футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Аустрией» в товарищеском матче в рамках сборов в Австрии во вторник, 4 июля. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургской команды.

Австрийцы забили первыми. Произошло это на 28 минуте, благодаря голу защитника Петара Филиповича. На 54-й минуте Жулиано сравнял, на 74-й Жирков вывел петербуржцев вперед, поставив победную точку.

«Сегодня мы сыграли довольно неплохо, но главное для нас сейчас не результат — он придет, если мы будем играть хорошо. Сегодня я увидел у нас первые признаки хорошей игры. Да, наметился определенный прогресс по сравнению с первыми матчами. И вообще с каждым матчем мы становимся только лучше и лучше и через две-три, может быть, четыре недели придем к идеальным кондициям», – прокомментировал итог матча главный тренер «Зенита» Роберт Манчини.

Отметим, что это первая победа «Зенита» под руководством Роберта Манчини. Предыдущее две встречи завершились поражениями – с софийским ЦСКА (1:2) и «Лудогорецем» (0:1).