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04.07.2017 23:20

СМИ: Ковальчук останется в России

Нападающий Илья Ковальчук вероятнее всего продолжит карьеру в КХЛ из-за того, что "Нью-Джерси" требует у интересующихся им клубов слишком большую компенсацию, что их категорически не устраивает.

Об этом пишет "СЭ". В ближайшие дни 34-летний Ковальчук может подписать новый контракт со СКА сроком на один год. Напомним, следующим летом ему не потребуется заключать соглашение с "Девилз", чтобы вернуться в НХЛ. Он получит статус неограниченно свободного агента и сможет перейти в любой клуб по собственному желанию.

В прошлом сезоне на счету Ковальчука 78 (32+46) очков в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 9 (6+3) очков в 18 играх плей-офф за СКА

Источник: Спорт-Экспресс


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