Убивший полицейского в здании суда в Турции покончил с собой

Мужчина, убивший полицейского в здании суда в турецкой провинции Бурса и взявший заложника, покончил с собой. Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщили в полиции, мужчина, чья личность пока не установлена, вошел в здание суда вечером 4 июля.

Неизвестный был вооружен охотничьей винтовкой, из которой застрелил офицера полиции. Впоследствии он совершил самоубийство.

По данным агентства, власти не рассматривают инцидент как теракт.