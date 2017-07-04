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04.07.2017 22:51

На Украине раскрыли план действий в случае потери транзита российского газа

Украинское правительство в случае потери транзита российского газа пересмотрит возможности национальной газотранспортной системы (ГТС) и подземных хранилищ топлива. Об этом в эфире «5 канала» заявила замминистра энергетики страны Наталья Бойко, передает РИА Новости.

Она отметила, что также очень интересна идея создания хаба по хранению газа из ЕС. При этом, по словам Бойко, Украине важно оставаться надежным транзитером для Европы.

Вопрос о заключении нового транзитного контракта между «Газпромом» и Киевом пока открыт. Действующее соглашение истекает в 2019 году. В марте президент России Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019-го, если это будет экономически целесообразно. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отмечал, что к началу 2022 года максимальный объем транзита топлива через украинскую территорию будет составлять от 10 до 15 миллиардов кубометров (по итогам 2016-го — примерно 80 миллиардов).

ГТС Украины способна транспортировать до 120 миллиардов кубометров энергоносителя в год. Однако после строительства новых газопроводов транзит через Украину в последние годы сократился. Предполагается, что очередное сокращение произойдет после постройки «Газпромом» двух новых газопроводов — по дну Балтийского и Черного морей.

Источник: Лента.ру


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