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04.07.2017 22:38

Дорожное строительство в Петербурге за полгода профинансировали на 31,7%

 

Расходы по отрасли «дорожное хозяйство» в адресной инвестиционной программе с начала года составили 6,8 млрд рублей. На весь 2017-й запланировано 21,6 млрд.

Данные по финансированию адресной инвестционной программы в первые полгода появились на сайте комитета финансов 4 июня. На дорожное строительство пока не выделили и трети. Из крупных проектов на Поклонногорский путепровод перечислили 332 млн рублей (запланировано на год 1,2 млрд). Уже открытую развязку Пулковского шоссе и Дунайского проспекта профинансировали пока на 550 млн, вместо 1,2 млрд. Почти на 54% оплачено строительство продолжения набережной Макарова, на 41% – реконструкция набережной Адмирала Лазарева с Серным мостом, на 38% – реконструкция Тучкова моста. На строительстве метро более скромные показатели: Фрунзенский радиус получил 1,5 млрд (около 33%), Невско-Василеостровская линия — 1,8 млрд (23%). В коммунальном хозяйстве освоено более 40% от выделенных средств, в общем образовании — 17,4%, в культуре — 4,2%, в здравоохранении — 14,1%.

Ранее стало известно, что бюджет Петербурга за пять месяцев 2017 года получил 215 миллиардов рублей — это 44,4 процента от всех запланированных поступлений.

В ходе весенней корректировки городского бюджета запланированые доходы выросли с 484 млрд до 503 млрд рублей. В первую очередь — за счет налога на прибыль организаций . Расходы увеличились пропорционально — до 572,9 млрд, а дефицит останется неизменным – 69,8 миллиарда рублей.


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