Киев ответил на отказ Польши пускать Украину в ЕС

Заявление Варшавы об исторических разногласиях с Киевом является несвоевременным, считает чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский. Так дипломат прокомментировал высказывание главы польского МИД Витольда Ващиковского о том, что Польша будет против интеграции украинского государства в ЕС из-за культа Степана Бандеры, передает телеканал «112 Украина».

«Без всякого сомнения, такие слова требуют реакции украинского МИД, я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла республики Польша для объяснений (...), или же наш посол [Андрей] Дещица совершит визит в министерство и тоже потребует соответствующих объяснений», — сказал Лубкивский.

Он отметил, что до вступления Украины в Евросоюз еще далеко. «Пройдет много времени, и, очевидно, изменится еще не один Ващиковский и ситуация будет меняться», — добавил дипломат.

Ранее 4 июля глава польского МИД заявил, что Варшава будет против интеграции Украины в ЕС до тех пор, пока между двумя странами не разрешатся исторические споры и вопросы польского меньшинства. «Наше послание очень четкое: с Бандерой в Европу не попадете», — подчеркнул Ващиковский. По словам министра, Польша проявит твердость в вопросе защиты прав своего меньшинства на Украине.

Степан Бандера был лидером запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН).