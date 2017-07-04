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04.07.2017 21:56
1 Комментариев

На 5 линии петербургского метро запустили Wi-Fi

 

На фиолетовой ветке петербургского метрополитена появился доступ к Wi-Fi. К концу года бесплатный широкополосный доступ к Интернету должен быть у всех пассажиров подземки.

О том, что 36 составов 5 линии оборудованы необходимой техникой, сообщает 4 июня пресс-служба «Петербургского метрополитена». В тоннелях смонтированы более 80 базовых станций. Сеть работает в 2,4 ГГц и 5 ГГц диапазонах, в каждом вагоне одновременно могут подключиться до 200 устройств. Как и в Москве, для доступа необходимо один раз пройти индетификацию с помощью мобильного номера или учетной записи на портале Госуслуг.

Пилотный запуск бесплатного Wi-Fi петербургском метрополитене состоялся 30 мая на четвертой линии. По данным подземки, количество подключений сейчас исчисляется сотнями тысяч. Более половины абонентов — пассажиры в возрасте 25-34 лет, треть приходится на молодежь от 18 до 24.


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комментарии пользователей (1)
lion405
4 июля 2017 г. 22:53
Классно, конечно... Но метро — одно из немногих мест где мое старое обгрызанное яблоко радует буковками LTE. В чем смысл еще одну сеть делать? Такая уж экономия пользователям? Боюсь, загадят этот Wi-Fi рекламой...
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