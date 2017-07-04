МВФ отложит выделение пятого транша Украине до осени

Международный валютный фонд отложит выделение Украине пятого транша до осени, сообщает Bloomberg.

В интервью агентству премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассмотрение парламентом пенсионной реформы находится на повестке дня, также предпринимаются шаги по созданию антикоррупционного суда, однако законопроект о земельной реформе не будет принят вовремя. В связи с этим Украина получит пятый транш МВФ с задержкой, отметил премьер.

«Мы не успеем принять его (законопроект о земельной реформе. — прим.ред.) до парламентских каникул. Мы работаем над реформами, и пятый транш поступит», — сказал Гройсман.

УНИАН отмечает, что пятый транш помощи от МВФ в размере $1,9 млрд был запланирован на июнь-июль 2017 года. Четвертый транш в $1 млрд поступил на счет Нацбанка Украины в начале апреля 2017 года.