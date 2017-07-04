Парламент Франции выразил доверие новому правительству
Национальное собрание парламента Франции выразило доверие новому правительству премьер-министра Эдуара Филиппа, сообщает BF MTV со ссылкой на результаты голосования.
За доверие правительству выступили 370 парламентариев, против — 67.
Ранее сообщалось, что второй тур парламентских выборов во Франции завершился победой партии нового президента Эммануэля Макрона.
Пропрезидентская партия «Вперед, Республика!» получила абсолютное большинство в нижней палате парламента.
Источник: Газета.ру