Х***ЕР останется у власти

В Петербурге прекращена выдача автомобильных знаков с затейливым сочетанием букв. Заодно власть узнала, сколько стоят задетые чувства горожан, которым Х***ЕР не нравится, а С***РУ - нормально.

Ажиотаж вокруг государственных регистрационных знаков с неблагозвучными номерами в Петербурге вынудил изъять из оборота серию стоимостью четверть миллиона рублей. Возможной причиной массовых отказов от номеров стали МРЭО, которые сами привлекли внимание автовладельцев к буквенному сочетанию.

Неоднозначная серия поступила в некоторые регистрационные подразделения ГИБДД Петербурга (вместе с коммерческими их 27) в конце июня 2017 года. Пожалуй, впервые сочетание букв вызвало столь бурный интерес автовладельцев. Отчасти его спровоцировали сами подразделения. Например, в МРЭО № 1 в 3-м Верхнем переулке к пятнице, 30 июня, появилось крупное объявление:

«Уважаемые автовладельцы! Обратите внимание, выдаются государственные номерные знаки Х***ЕР178».

В понедельник, 3 июля, бдительность водителей достигла апогея. Они обзванивали МРЭО с вопросом о наличии «Харитон, Елена, Родион» и, услышав вместо смешка альтернативные буквенные сочетания, ехали на регистрацию. Последовательные отказы от серии вынудили МРЭО приостановить выдачу и доложить в УГИБДД о непростой ситуации. 4 июля в ведомстве официально заявили: «Выдача прекращена».

Пар с такими буквами за счет федерального бюджета напечатано 999. Как следует из последней опубликованной на сайте госзакупок документации УГИБДД Петербурга и Ленобласти, одна пластина покупается за 130 рублей, то есть за пару платятся 260 рублей. Соответственно, стоимость неоднозначного тиража составила четверть миллиона рублей.

Рационального объяснения реакции водителей в госинспекции не находят. В Петербурге выдавались серии с таким же буквенным сочетанием под регионами «78» и «98».

«Фонтанка» позвонила одному из обладателей пластин с Х***ЕР98. Петербуржец Владимир сообщил, что зарегистрировал под этим номером KIA для супруги.

«Когда я привез автомобиль, она посмотрела на сочетание и улыбнулась. Негативной реакции не было, больше мы на свои знаки и внимания не обращали. В жизни они не мешают».

Как пояснили «Фонтанке» в УГИБДД, буквенно-номерную матрицу для государственных регистрационных знаков формирует компьютер, и в него вручную не вносятся изменения или исключения. Например, выдача серий С***СУ178 и С***РУ178 прошла почти без отказов. Не так радужно, но все же относительно спокойно, прошла раздача серии Х***АМ178.

Обязательным условием изготовления пластин остается соответствие букв латинскому алфавиту. Поэтому восприимчивых петербуржцев скоро ждет еще одно испытание – серией Х***УЕ178. Хотя, учитывая податливость госавтоинспекции, есть вероятность очередного жертвования четвертью миллиона для сохранения чувств автомобилистов. С другой стороны, ГИБДД признала весной 2017 года, что живет в условиях ограниченного финансирования, поэтому разбрасываться сериями тоже проблематично.

«Х» – последняя буква в матрице 178-го региона. После того, как все сочетания будут израсходованы, в Петербурге появятся номера с регионом 198.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»