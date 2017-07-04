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04.07.2017 20:30

Петербуржцев и гостей приглашают на Boutique Sale в пользу подопечных AdVita

В Петербурге пройдёт традиционный благотворительный маркет брендовых вещей в пользу подопечных фонда AdVita. Событие состоится на новой event – площадке «Особняк». И хотя до мероприятия еще две недели, фонд предупреждает о распродаже заранее – желающих посетить Boutique Sale всегда много.

Boutique Sale состоится 22-23 июля с 12.00 до 21.00. Это пятый масштабный шоу-рум с различными секциями: бижутерия, брендовые вещи от петербургских дизайнеров, детская одежда, аксессуары и предметы интерьера. В течение двух дней для гостей будет работать «beauty corner», где профессиональные визажисты и стилисты поделятся своим опытом и прочитают лекции на темы «Колористика» и «Мода ХХ столетия».

В этом году свое участие уже подтвердили Марина Виркунен, Дмитрий Зорин, Ася Когель, Лиза Одиноких, Екатерина Рутковская, Марина Фазанова, ArnyPraht, ART-T-Shok, BAG MOTIVE HANDMADE, Checkmate, Cranberys prod., Katya Ni, NNEDRE, Novaya Kogers, RekaWear, Supershop, творческое объединение «МЕЧ», свадебный салон Tavifa. И список пополняется ежедневно.

«Для подопечных фонда AdVita проведение данного мероприятия чрезвычайно важно: во время кризиса объем пожертвований падает, повышение цен на лекарства бьет по самым незащищенным. Современная медицина может спасти многих больных раком, но часто эффективные лекарства невероятно дороги, и для пациентов и врачей самое трудное – понимать, что спасение существует, но денег на него нет. А участники маркета получат шанс подарить человеку жизнь», – говорят в фонде.

На собранные от распродажи средства будут оплачены самые срочные счета на лечение. Модницы и модники смогут не только приобрести красивые вещи, но и помочь.

Отчет о расходовании средств получит каждый участник аукциона. Также его результаты будут опубликованы в официальных аккаунтах фонда в социальных сетях.

Справка:

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») www.advita.ru – крупнейший петербургский благотворительный фонд, который с 2002 года помогает больным раком, проходящим лечение в клиниках Санкт-Петербурга, а также онкологическим отделениям больниц. Это единственный фонд в Санкт-Петербурге, который поддерживает все детские онкологические отделения города, в том числе три федеральные: в них лечатся дети со всей страны. AdVita – один из немногих фондов в России, который помогает взрослым онкологическим больным. Он системно поддерживает несколько крупнейших онкологических центров Санкт-Петербурга, прежде всего НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И. Павлова.


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