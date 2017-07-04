Военную полицию России предложили разместить в буферных зонах в Сирии

В качестве наблюдателей в зонах деэскалации в Сирии «предусмотрено» размещение российских военных полицейских, заявил 4 июля на пресс-конференции в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

Он в то же время отметил, что говорить о присутствии российских наблюдателей «пока сложно», так как «это зависит от министерства обороны». «Но опять же этот вопрос до конца не согласован. Это будет касаться вопроса о статусе сил в зоне деэскалации», — добавил Лаврентьев (цитата по «Интерфаксу»).

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии был принят 4 мая сторонами-гарантами перемирия — Россией, Турцией и Ираном. Согласно документу, в этих зонах, расположенных на линии соприкосновения сил Башара Асада и оппозиционных войск, должны быть прекращены боевые столкновения. Точные границы зон стороны пытаются определить с конца мая.

К настоящему моменту определены линии двух зон деэскалации в Сирии, остались вопросы по Идлибу и южной зоне, уточнил Лаврентьев. ​Время, когда стороны смогут прийти к соглашению, «не за горами». От определения границ зон деэскалации зависит «запуск процесса выхода на устойчивый режим прекращения боевых действий».

В декабре в Алеппо был размещен батальон военной полиции, прибывший из Чечни. Его сменил другой батальон в апреле. В феврале в Сирию направили батальон из Ингушетии, «для работы в тех населенных пунктах, городах, где разведены стороны, подписаны мирные соглашения», говорил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Ингушский батальон вернулся в Россию в июне. В целом российская военная полиция в Сирии обеспечивает безопасность российских военнослужащих, персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.